تدوير المخلفات وإدارة المشروعات في ندوة لجامعة القناة ضمن «اتحضر للأخضر»

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنّ الجامعة تشارك في مبادرة اتحضر للأخضر بسلسلة من الندوات وورش العمل في بعض القري والمراكز؛ لتوسعة رقعة المستفيدين من الندوات ومشاركة في مبادرة «اتحضر للأخضر» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الجامعة تمتلك ثلاثة مراكز بحثية متخصصة في التغير المناخي، فضلا عن البرامج الدراسية، التي تقدمها لطلاب الدراسات العليا في هذا المجال، وأيضا المشروعات البحثية المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية

وأوضح «مندور»، ـن جامعة قناة السويس وجهت قافلتها البيئية التوعوية إلى قرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية؛ لتعريف المواطنين بقضايا المناخ والبيئة التي من شأنها التأثير على حياتهم اليومية، وتماشيا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

استهداف 45 شخصًا في القافلة

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن القافلة استهدفت 45 مواطنًا من أهل قرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية، وتناولت موضوعات حماية مصادر المياه من التلوث، والتغيرات المناخية، والمشروعات الصغيرة وتدوير المخلفات.

الدكتور أحمد إبراهيم الأستاذ بكلية الزراعة، عمل خلال الندوة على توعية المواطنين وتقديم الإرشاد الزراعي عن الموارد المائية في مصر وآليات الحفاظ عليها من التلوث، ودور الدولة المصرية في زيادة المشروعات المائية والزراعية.

وأكد «إبراهيم»، أن الموارد المائية تعد من أهم عناصر المنظومة البيئية، وأحد اهم محاور التنمية في مصر، كما تناول التغيرات المناخية، وتوعية المزارعين حول أهمية قش الأرز بوصفه من الثروات التي يمكن تدويرها وإعادة استخدامها كعلف للماشية وللأسماك، وكسماد عضوي.