سعر الذهب اليوم 3 أكتوبر 2022 في مصر.. عيار 21 بـ 1085 جنيها

انخفاض ملحوظ شهده سعر الذهب اليوم في مصر، وذلك مع منتصف التعاملات اليوم ببورصة الذهب، إذ بلغت قيمة الانخفاض نحو 15 جنيهًا، وذلك بعد أن سجلت أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية 1663.6 دولار للأوقية الواحدة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبناء على البيان الصادر من شعبة الذهب بالغرفة التجارية، فإن الانخفاض الذي تشهده أسعار الذهب مؤخرًا يرجع لزيادة المعروض منه وانخفاض الطلب عليه.

- بلغ سعر الذهب عيار 21، 1085 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 930 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 86800 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1240 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 725.4 جنيه.

وأكدت شعبة الذهب، أن جميع الأسعار المعلن عنها حتى الآن، دون حساب المصنعية التي تتغير بين محل وآخر في أسواق الصاغة.

انخفاض الذهب ليس الأول هذا الأسبوع

يذكر أن هذا ليس الانخفاض الأول الذي تشهده أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق وشهد الذهب انخفاضًا مماثلًا تقريبًا في نهاية التعاملات مساء السبت الماضي وصل لـ13 جنيهًا، إذ وصل سعر الأوقية في ذلك الحين لـ 1662.10 دولار.