لافروف: الغرب يسعى لإجبار الدول المؤيدة لموسكو على تغيير موقفها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يسعى بشتى السبل، لإجبار الدول المؤيدة لـ«موسكو» على تغيير موقفها، بينها استخدام الحركات الممنوعة والضرب أسفل الحزام.

لافروف: واشنطن ولندن تحاولان إجبار الدول الأخرى على تبني مواقف معادية لـ موسكو

وأوضح لافروف، في تصريح لقناة «زفيزدا» الروسية، أن «واشنطن» و«لندن»، وأوروبا «المطيعة» تحاول إجبار الدول الأخرى على تبني مواقف معادية لبلاده، مشيرا إلى أن دول عدم الانحياز لم ترضخ لهذه الابتزازات.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الناطقة الإعلامية للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، وصفت فيها الجمهوريين بأنهم يشبهون النازيين، إن الأمر مثير للجدل، متسائلة: هل سيدافع الإسرائيليون عن وصف الجمهوريين بالنازية كما فعلوا ذلك دفاعا عن أوكرانيا ويقولوا إن «الحزب الجمهوري» الأمريكي يضم الكثير من اليهود بين صفوفه ولذلك فلا يمكن وصفه بالحزب النازي؟.

بدورها، أعلنت شركة «هيونداي روتيم» الكورية الجنوبية، توقيع صفقة دبابات «كيه 2» بقيمة 499 مليار وون «372 مليون دولار أمريكي» مع بولندا، مشيرة في بيان، إلى الاتفاق على تصنيع 180 دبابة لـ الجيش البولندي من أصل 1000 دبابة بحلول ديسمبر 2027، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

بوريل: لا اعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا

من جانبه، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية الاتحاد الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع حظر التأشيرات على جميع الروس.

وأعرب بوريل لقناة «أو آر إف» النمساوية، عن عدم اعتقاده أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.