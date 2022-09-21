«البحث العلمي»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة تاريخية

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من الخطوات المهمة والتاريخية، ومن حسن الحظ أن المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية حضر مؤتمر إطلاقها اليوم، بما يعتبر رسالة في غاية الأهمية للعالم والشركات التكنولوجية حول العالم، مفادها أنّ مصر دولة تحترم حقوق الملكية الفكرية وأنها بيئة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية حول العالم.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، أنّ القيادة السياسية تولي أهمية قُصوى للملكية الفكرية واحترام حقوقها، وهي باختصار تبعث برسالة للعالم مفادها أن مصر مكان آمن للاستثمار التكنولوجي، إذ أن الابتكارات والاختراعات محمية بحكم القانون ومصر دولة تحترم الحقوق.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي، بأن إطلاق الاستراتيجية له تأثير مباشر وفوري على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الكبرى التي تسيطر على الاقتصاد العالمي رأس مالها فكري، ويجب حماية الملكية الفكرية لتأمين الاستثمارات.

مصر لديها ثروة من نتاج العقل والابتكار والإبداع في صور مختلفة

وأكد أنّ مصر لديها ثروة من نتاج العقل والابتكار والإبداع في صور مختلفة، مشيرًا إلى أن الملكية الفكرية ليست براءات الاختراع فقط، إذ أنّ لها صور متعددة، منها حقوق المؤلف والحقوق الإبداعية سواء في الموسيقى أو الفن أو صناعة الثقافة عموما والعلامات التجارية والأصناف النباتية التي تكتشفها الجامعات والمراكز البحثية في مصر.

مصر دولة غنية وتريد تهيئة بيئة محفزة للدعوة للابتكار

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أنّ مصر دولة غنية وتريد تهيئة بيئة محفزة للدعوة للابتكار، وتريد تحقيق أرباح من هذا الإرث الهائل من نِتاج العقل البشري المصري، سواء كان إبداعا تكنولوجيا أو إبداعا فنيا.