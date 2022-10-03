الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2022.

وحدّث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية، 102.87 خلال شهر يوليو 2022 أولى، مقابل 117.35 خلال شهر يونيو 2022 نهائي، بنسبة انخفاض قدرها 12.34٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 421.44 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2022، إذ بلغ 390.11 بنسبة ارتفاع قدرها 8.0٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الخشب ومنتجاته والفلين عدا الأثاث 54.55 خـلال شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2022، إذ بلغ 51.77 بنسـبه ارتفاع قدرها 5.4٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلغ الرقم القياسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.91 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بشهـر يونيو 2022 حيث بلغ 99.41 بنسبة انخفاض قدرها 4.5٪ وذلك لتوافر المخزون.

وبلغ الرقـم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، 100.47 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2022، إذ بلغ 112.21 بنسبه انخفاض قدرها 10.5٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.