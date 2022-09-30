ضبط 143 قطعة سلاح و487 قضية مخدرات وتنفيذ 54345 حكمًا قضائيًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، لملاحقة حائزي الأسلحة النارية ومروجي المخدرات إلى جانب ضبط لمخالفات المرورية والهاربين من أحكام، فضلا عن ضبط المنقبين عن الآثار.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 143 قطعة سلاح ناري بحوزة 107 متهمين، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 54345 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال المخدرات، تم ضبط 487 قضية مخدرات فضلا عن ضبط 29 متهمًا هاربين .

ضبط 114168 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 114168 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

ونظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع الأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، بكمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 26 متهمًا لعدد 11 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 3127 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط هارب من أحكام بغرامات مستحقة 11 مليون جنيه

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول، مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكم حبس جزئي وغرامات مباني، والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت 5 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 11 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة جنوب سيناء حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش 5,500 كيلو جرام وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة.

ضبط أحد الأشخاص تخصص في سرقة السيارات

وضبطت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال شروعه في سرقة إحدى السيارات بأسلوب كسر الزجاج حال توقفها أمام مسكن مالكها وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات كما اعترف بارتكاب عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

مواصلة جهود مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم العثور على حفرة ومجموعة من القطع والأواني الفخارية والحجارة يشتبه في كونها شواهد أثرية وبمواجهته أقر بأن الحفر والأدوات المضبوطة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات من نواتج الحفر.