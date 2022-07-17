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حملة على محطات الوقود بدمياط للتأكد من عدم وجود عجز أو تلاعب

كتب:

عبده عبد الباري
04:26 م | الأحد 17 يوليو 2022
حملات التموين على محطات الوقود

حملات التموين على محطات الوقود

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بحملة مشتركة مابين مفتشى إدارة التجارة الداخلية ومفتشى مصلحة الدمغه والموازين بالمحافظة وتم المرور على عدد 10محطات بنزين بنطاق مركز ومدينة دمياط تبين مطابقة عدد 8 محطات وقود ووجود عجز فى عدد 2 محطة أحداهما بمقدار 150سم فى طرمبة بنزين 80 بما يعادل قيمته 1,20جنيه عجز لكل صفيحة والأخرى بمقدار 380 سم فى طرمبة بنزين 92 بما يعادل قيمته 3,04جنيه عجز لكل صفيحة.

وتم إغلاق الطرمبات المخالفة والعرض على النيابة العامة للتصرف وجارى اعادة المعاييره لكل منها بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتشديد الرقابة على محطات تعبئة الوقود وإجراء أاختبارات معاييره لطرمبات التعبئه للوقوف على مدى سلامتها والتأكد من عدم وجود عجز أو تلاعب أو غش فى عيار التعبئه للسيارات

تحرير 26 محضرا تموينيا 

وفى حملة فرعية أخرى بنطاق مركز الزرقا تم تحرير 26 محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحلات عامة و12 محضر عدم حمل شهادة صحية و3 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية ومحضر ذبح خارج المجزر وموزعي غاز بدون إعلان عن الأسعار. 

توريد القمح

وفى مجال الاشراف على موسم توريد القمح جرى توريد اليوم كمية 2,448 طن.

 

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