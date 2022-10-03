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عم الطالبة سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»: القانون فوق الجميع.. وحق بنتنا راجع

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
03:32 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

قال سيد شعلة عم الطالبة سلمى بهجت، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، التي راحت ضحية الطالب إسلام محمد، بقتلها عمدًا بسلاح أبيض في محيط محكمة الزقازيق الابتدائية على طريقة واقعة نيرة أشرف، أنَّ ما دار في الجلسة المنعقدة اليوم أثلج صدره ويعطيه بادرة أمل بأنّ حق ابنة أخيه سيعود، مؤكًدًا نزاهة القضاء المصري، وأن القانون فوق الجميع، مستبشرًا بما جاء في تقرير الطب النفسي بأنَّه مسؤولًا عما نسب إليه من تهمة القتل العمد. 

عم فتاة الزقازيق: القضاء المصري نزيه

وأوضح السيد شعلة عم  سلمى بهجت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه استبشر خيرًا واطمأن قلبه بعد إعلان هيئة المحكمة عما جاء في تقرير الطب النفسي الوارد من مستشفى العباسية، الذي يؤكّد السلامة النفسية والعقلية للمتهم، لافتًا إلى دفاع النيابة العامة الذي أدان المتهم، متابعًا «قضاؤنا المصري نزيه، وحق بنتنا راجع».

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