«مياه الشرقية» تحدد أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة.. اعرفها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباح وحتى الساعة الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها كالآتي:

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع المركز بقرية بهنباي من اليوم الاثنين إلى الخميس.

- مواعيد واماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق مركز ديرب نجم بقريه كفر الجنيدي يومي الاثنين وقرية الشراقوة يوم الثلاثاء وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس.

- مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق شمال المحافظة، بمركز الحسينيه بقرية الأخيوة من اليوم الاثنين إلى الخميس.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة تسهل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للجمهور

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».