تأجيل محاكمة 17 مستريحا من أسوان ومعاونيهم إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، تأجيل 17 مستريحا ومعاونيهم، أبرزهم «الحصاوي» و«الزعامة»، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال جلسات المحاكمة في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين في دائرة المحافظة وغيرها بطريقة غير شرعية، بحجة توظيفها في تجارة غير مقننة قانونيا.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، إلى أقوال الشهود من بينهم رئيس مباحث الأموال العامة في الصعيد، وعدد من الأشخاص.

تواجد أمني مكثف

وشهد محيط محكمة قنا الاقتصادية، في مدينة قنا، تواجدا أمنيا مكثفا بالتزامن مع بدء محاكمة 17 مستريحا وعددا من معاونيهم وجميعهم من محافظة أسوان بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات، حيث عززت من تواجدها خارج وداخل مبنى المحكمة.

ونظرت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة «الحصاوي» وأحمد الزعامة، وعدد 15 مستريحا ومعاونيهم من محافظة أسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال الضحايا من خلال تجارة السيارات والماشية.

تفاصيل ضبط المستريحين

وكانت جهة التحقيق بمحافظة أسوان، قررت إحالة المتهمين في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات عن طريق شراء الماشية والسيارات بسعر أزيد من ثمنها الفعلي على أن يحصل البائع على أمواله بعد فترة زمنية معينة متفق عليها وصلت إلى 3 أسابيع ولكن اكتشف الأهالي النصب عليهم، ما دفعهم تقديم بلاغات والقبض على المتهمين.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أمس السبت، محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان أو ما يعرف إعلاميا بمستريح المواشي، إلى جلسة 5 نوفمبر.