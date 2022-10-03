وظائف وزارة التموين.. إجراء مقابلات مباشرة مع المتقدمين لشغل 11 وظيفة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى الآن إجراء مقابلات مباشرة مع المتقدمين على وظائف وزارة التموين القيادية، في بعض المحافظات بعد غلق باب الطلبات في سبتمبر 2022، في بعض المحافظات.

وظائف وزارة التموين.. 11 وظيفة بالمديريات

وتشمل وظائف وزارة التموين 11 وظيفة قيادية لشغل منصبي مدير مديرية 6 وظائف، ووكيل مديرية 5 وظائف، كالتالي:

1- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

2- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

3- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة.

4- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

5- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس.

6- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط.

7- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.

8- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.

9- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين والتوزيع بمحافظة أسيوط.

10- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.

11- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

شروط التقدم على الوظائف القيادية

وكان الموقع الرسمي لوزارة التموين، أعلن منذ بداية شهر أغسطس الماضي شروط التقدم على وظائف وزارة التموين:

أن يكون المتقدم قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي مدير عام.

- قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

الحصول على مؤهل عال مناسب مع نوع وطبيعة العمل.