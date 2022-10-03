‎توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي 2022.. إنجليزي ودراسات اجتماعية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ‎عن توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 لمادة اللغة الإنجليزية، ومادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي بدأ يوم السبت الماضي 1 أكتوبر وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 لمادة اللغة الإنجليزية

وتضمن توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 لمادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي الحالي الفصل الدراسي الأول كالتالي:

منهج شهر أكتوبر: UNIT1+ UNIT2 + UNIT 3+ THE READER.

منهج شهر نوفمبر: REVIEW+ UNIT 4+ UNIT 5 + THE READER.

منهج شهر ديسمبر: THE READER +UNIT6+ REVIEW.

منهج شهر يناير: THE READER + General revision

توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 الدراسات الاجتماعية

المحور الأول «البيئة الطبيعية»، يدرس بشهر أكتوبر 2022

الوحدة الأولى: الملامح الطبيعية لبلدي مصر وتشمل 6 دروس، وهي:

موقع بلدي.

قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة.

مظاهر سطح بلدي.

مناخ بلدي.

النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي.

التغيرات المناخية وأثرها على بلدي.

شخصيات مصرية مؤثرة: الملك مينا «نرمر - الملك تحتمس الثالث».

المحور الثاني «الموارد والتنمية» نوفمبر 2022

الوحدة الثانية: الموارد الطبيعية لبلدي مصر وتشمل 5 دروس، وهي:

الحاجات والموارد الاقتصادية.

الموارد المائية في بلدي.

الموارد المعدنية في بلدي.

مصادر الطاقة في بلدي.

اختراع النقود وتطورها.

الوحدة الثالثة: الأنشطة الاقتصادية في بلدي بين الماضي والحاضر

الدرس الأول: الإنتاج والاقتصاد.

الدرس الثاني: الزراعة بين الماضي والحاضر في بلدي.

الدرس الثالث: الثروة الحيوانية والسمكية في بلدي.

الدرس الرابع: الصناعة بين الماضي والحاضر في بلدي.

الدرس الخامس: التجارة من الماضي والحاضر في بلدي.

شخصيات مصرية مؤثرة: الملك أمنمحات الثالث - الرئيس جمال الناصر.