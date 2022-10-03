«الإسكان»: طباعة كراسة شروط «سكن لكل المصريين» مستمرة حتى 27 أكتوبر

أهاب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جميع المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين فى حجز وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ضرورة عدم التزاحم والتدافع أمام مكاتب البريد المميكنة، داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، للحصول على كراسة شروط «سكن لكل المصريين3»، حرصًا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

شقق «سكن لكل المصريين 3»

أوضح الصندوق في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه سيتم طباعة كراسات الشروط الخاصة بوحدات «سكن لكل المصريين 3»، بصورة دائمة ومستمرة طوال الفترة المحددة للحجز؛ لتلبية الطلب عليها من قبل المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، المترددين على مكاتب البريد المميكنة لشرائها وسداد مقدم الحجز.

أوضح أن مهلة شراء كراسة شروط مستمرة وسداد مقدم جدية الحجز حتى 27 أكتوبر الجاري، لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق الإسكان الاجتماعى

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، تتيح عدد من المزايا والتسهيلات، لذوي الاحتياجات الخاصة، عند طرح أى إعلان للوحدات السكنية داخل المدن الجديدة، من أبرز تلك المزايا تخصيص أول أسبوع من بداية حجز شقق الإسكان الاجتماعى، ذوي الإعاقة فقط، كى يتمكنوا من الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، دون تعرضهم للازدحام والتكدس.

ويتيح الصندوق لذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة، أولوية في الحصول على نسبة 5% من كل الوحدات المطروحة، وتخصيص وحدات سكنية في الأدوار السفلية «الدور الأرضي»، تسهيلا على الحركة.