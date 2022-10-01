«الإسكان»: تنفيذ 596 ألف وحدة بـ«سكن لكل المصريين» ضمن 16 إعلانًا

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وموقف الطرح الحالي لإعلان سكن لكل المصريين 3.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، إذ تم حتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 596 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 265 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه تم طرح 16 إعلانًا منذ 1/6/2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 465 ألف وحدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد المستفيدين بالتمويل العقاري حتى الآن، بلغ 449 ألف مستفيد، بمبلغ 49.5 مليار جنيه تمويل عقاري، و7.4 مليار جنيه دعم نقدى، من خلال 22 بنكًا و8 شركات للتمويل العقاري.

وأوضحت، أنه جارٍ حاليًا سحب الكراسات، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، ويستمر سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتميز الطرح الجديد بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فورًا إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظرًا لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.