قروض بنك ناصر للزواج.. أدوات «التضامن» لتمويل بناء الأسر وحمايتها اجتماعيا

تدعم الحكومة مساعي الشباب في بناء الأسر، عبر توفير قروض ميسرة للمقبلين على الزواج بأسعار فائدة مدعمة، عبر ذراعها التمويلية المعنية بالحماية الاجتماعية «بنك ناصر الاجتماعي»، إذ بلغ إجمالي المصروف من صندوق نظام تأمين الأسرة نحو 5 مليارات جنيه خلال 18 عامًا، إذ يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه شهريا لنحو 500 ألف مواطن، فيما يقدم البنك التمويلات الاجتماعية من خلال القرض الحسن، كأحد خدمات التكافل بدون عائد، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا لما اعلنه البنك عبر موقعه الرسمي، فإنه يتيح العديد من القروض المختلفة للمواطنين، بالاضافة إلى أن هذه القروض تعتبر خدمات اجتماعية من بنك ناصر، لكل المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

قرض الزواج من بنك ناصر

ووفقا للبنك، فإنه يمنح قرض الزواج بضمان المرتب الشهري، لكن يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويجري الحصول عليه بدون ضمانات ويصرف في نفس اليوم، واشترط البنك على المتقدم لقرض الزواج وجود ضامن من الجهاز الإداري للدولة «موظف»، وتقديم تعهد بتحويل القسط أو المرتب الشهري إلى بنك ناصر الاجتماعي.

قروض اجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه

وأشار البنك إلى انه يمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصروفات إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، ويجري إسقاطها حال وفاة المقترض، إذ حدد البنك الفئات المستحقة وهم أصحاب المعاشات، بالاضافة إلى ورثة المعاشات.

وتابع البنك بأن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يطلب الحصول على القرض، مشيرا إلى أنه في حال الاقتراض بضمان المرتب يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات، مع وجود ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك، أما في الاقتراض بضمان المعاش، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، وتحويل المرتب على البنك، أما حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك، ووجود ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

طلب الحصول على التمويلات الاجتماعية

وأشار البنك إلى أنه في حالة طلب الحصول على التمويلات الاجتماعية من بنك ناصر، فيجب إحضار بطاقة سارية، وتوفير ضامن لديه وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، والرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد، وبيان بمفردات المرتب، أو المعاش، هذا الطلب يكون للمقترض والضامن ايضا.

شروط الحصول على التمويل

وأكد البنك أنه القرض يقدم أيضا للمتزوجين، بنفس الشروط، لكن يجب على المتقدم إحضار أصل وثيقة عقد قران لم يمر عليها أكثر من 7 سنوات، أما في حالة الرغبة في الحصول على قرض للعلاج، يشترط تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

شروط الحصول على قروض الحالات الطارئة والملحة

ويقدم بنك ناصر أيضا قروضا للحالات الطارئة والملحة، إذ يشترط البنك في هذه الحالة، تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمدا من جهة الاختصاص، إذ تعتبر التمويلات الاجتماعية الحسنة، من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يمنح التمويلات للفئات التي تعجز مواردهم عن مواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة، بحد أقصى 10 آلاف جنيه للقرض وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتُسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، وتُعدم حال وفاة المقترض.

شروط تمويل المرأة المصرية «مستورة»

وتابع البنك، بأنه يقدم تمويلا للمرأة المصرية «مستورة»، لتمويل المرأة المصرية القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر.

وأشار البنك إلى أن هذه المشروعات تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية، وجرى الوصول بالمشروع إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل منها، بشرط بقيمة تمويل تترواح بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ومدة التمويل لا تقل عن عامين.

وأشار إلى أن شروط الحصول على القرض هي أن يكون سن المتقدمة للحصول على القرض بين 21 و60 عاما، وتقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع، ووجود بطاقة رقم قومي سارية، وتقديم طلب الحصول على القرض، عمل بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية، بيان معاش إن وجد، وإيصال مرافق حديث، وجميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.