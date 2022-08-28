رامي الدكاني يلتقي العاملين بالبورصة المصرية في أول يوم عمل

التقى رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية الجديد، اليوم الأحد، بالموظفين والعاملين في البورصة المصرية وهو أول لقاء له معهم بعد توليه منصبه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدَر قرارًا الخميس الماضي 25 أغسطس 2022 بتعيين رامي الدكاني، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

وشغل رامي الدكاني العديد من المناصب في المجال الاستثمار، قبل توليه رئاسة مجلس إدارة البورصة، حيث يمتلك خبرة في مجال الاستثمار والأسهم تزيد عن 16 عامًا في استثمارات الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية وتخطيط أعمال الشركات.

شغل الدكاني منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، وهو اتحاد يضم 17 بورصة و4 غرف مقاصة والعديد من الجهات الفاعلة في هذا المجال.

البورصة تحقق مكاسب 10.4 مليار جنيه

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 1.8% عند مستوى 10288.65 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.2%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2211.03 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3172.35 نقطة بارتفاع نسبته 2.26%.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة الخميس الماضي 25 أغسطس 2022، عند مستوى 692.763 مليار جنيه، بمكاسب بلغت 10.4 مليار جنيه.