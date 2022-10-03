 مدربة مهارات: الإنسان بحاجة لجلسات مع متخصص نفسي لتفريغ الطاقة السلبية

تحسن الحالة النفسية للإنسان، من أهم العوامل التي تساعد على النجاح في العمل والحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وأي خلل يحدث بها يؤثر على الصحة العامة، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا لمواجهة الآثار الخطيرة الناتجة عنها اضطراب المزاج.

تغذية العقل من خلال عبارات التحفيز والتشجيع

نرمين البحيري، مدربة مهارات حياتية «لايف كوتش»، قالت إن الحالة النفسية تنقسم إلى قلب وعقل وجسد وروح، وهي بحاجة للحصول على فيتامينات، من خلال عبارات التحفيز والتشجيع التي يحصل عليها الإنسان من المحيطين به.

«تغذية العقل مهمة جدا وخاصة في الحالة النفسية والبيئة المحيطة ومتابعة الأخبار الإيجابية التي تسهم في رفع الروح المعنوية والشعور بالسعادة، بالإضافة للغذاء الروحي المتعلق بصلة العبد بربه والحرص على صلاته والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعمل على تنمية الجانب المعرفي في عقل الإنسان» بحسب حديث المدربة.

الخلل في أي جانب نفسي من جوانب الشخصية

أوضحت «البحيري» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن والمذاع على فضائية «DMC» أن الخلل في أي جانب نفسي من جوانب الشخصية يؤدي لمشكلات في فهم الأحداث الجارية والتعامل معها، مشيرة إلى أن تأثير المشكلات متنوع بين الشخصيات «كل إنسان عنده قدرة خاصة على استقبال المشكلات والتعامل معها مفيش حد زي التاني».

الصحة النفسية للإنسان

وأشارت إلى أن الصحة النفسية للإنسان إن كانت في حالة قوية ستتمكن من السيطرة على المشكلات وتداعياتها وتتمكن من تجاوزها، والإنسان بحاجة دائمة لجلسات مع متخصص نفسي لتفريغ الطاقة السلبية مع تدريب العقل على الحضور الذهني وترجمة الأمور المحيطة واستقبالها في العقل بطريقة مناسبة، موضحة أن الإنسان أدرى بحالته النفسية ومدرك تماما للحالة النفسية التي يتعامل بها مع الآخرين وفي حال الحاجة لدعم نفسي يتوجه لطبيب أو خبير.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.