خبيرة عناية بالبشرة توضح طرق تنظيف أدوات التجميل.. «خلي بالك من الصلاحية»

قالت الدكتورة مي مجدي، أخصائية علاج الشعر، إن أدوات التجميل والفرش تستخدم بشكل متكرر في تجميل البشرة، لذلك هي بحاجة لتنظيف دائم لضمان خلوها من البكتيريا وبقايا الجلد الميت والأتربة، ناصحة بضرورة تنظيفها مرة شهريا على الأقل.

طرق تنظيف أدوات التجميل

وأوضحت «مجدي» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» أن تنظيف فرش الميك اب يجرى من خلال استخدام زيت الزيتون وشامبو الأطفال والماء في خليط واحد وتوضع بداخله الفرش، وبعد ذلك تغسل بالماء الجاري، وتترك على مناديل لتجف حتى اليوم التالي، مشيرة إلى أن حقيبة الميك اب من الممكن أن تنقل البكتيريا للعيون والبشرة وتسبب التهابات وحبوب شباب بشكل كبيرة.

استخدام بخاخة المطهرات

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام بخاخة المطهرات لتنظيف فرش الميك اب، ولكن يجب على الأقل غسلها مرة شهريا، موضحة أن أدوات التجميل لها عمر افتراضي، لابد أن تتغير خلاله ويظهر على شكلها العام خلال استخدامها، وكذلك تاريخ الصلاحية بالنسبة لمنتجات التجميل.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.