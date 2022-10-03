السجن 10 سنوات لعامل متهم بقتل ابنه في سوهاج.. «ضربه على رأسه»

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم «ف. ي. ع»، 34 سنة، عامل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بقتل نجله الطفل «ي. ف»، كما عاقبته بالسجن سنة واحدة بتهمة إحراز مخدر الحشيش بدائرة مركز المراغة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر.

نقل الطفل جثة هامدة للمستشفى

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة أمن سوهاج بلاغًا بمقتل طفل وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بالرأس.

المتهم دائم التعدي على طفله

وكشفت التحريات أن المتهم والد الطفل لأنه دائم التعدي عليه بالضرب، وفي يوم الحادث انهال عليه بالضرب على رأسه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم القبض على المتهم وضبط بحوزته قطع من الحشيش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.