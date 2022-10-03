كشف غموض العثور على جثة مسن بشقة في فيصل: كان عايش لوحده

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، لغز العثور على جثمان مسن على المعاش متوفي داخل شقته في منطقة فيصل، حيث أفادت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفي يقيم بمفرده منذ 10 سنوات ومنفصل عن زوجته ولديه ابنتان لكنهما لا تترددان عليه.

بلاغ بواقعة العثور على مسن

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة، بوجود متوفي بالعقار رقم 27 شارع السلام المنشية في منطقة طوابق فيصل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ تقع بالدور الأول ومكونة من غرفتين.

كما تبين أنه عثر على جثمان المسن في حاله تعفن ومسجى على ظهره أعلى مرتبة بالصالة، ويرتدي تيشرت وبنطلون أسود اللون وتبين سلامة منافذ الشقة فيما عدا الباب تم كسره بمعرفه الأهالي، كما تبين أنه مستأجر للشقة يبلغ من العمر 62 سنة بالمعاش.

منفصل عن زوجته بالطلاق

وبسؤال ربة منزل تبلغ من العمر 55 عاما، ومقيمه محل البلاغ، قررت أن المتوفي يقيم بمفرده منذ 10 سنوات ومنفصل عن زوجته وله ابنتان لا تترددان عليه: «كان عايش وحده»، وأن آخر مشاهدة له منذ 3 أيام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.