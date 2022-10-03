السجن 15 عاما لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم «ع. أ»، عامل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم ثاني سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر.

القبض على عامل لاتجاره بالمخدرات

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم ثاني سوهاج، عندما وردت معلومات لمدرية أمن سوهاج بالتعاون مع مباحث القسم، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والشابو، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش تزن 8 جرامات، وجوهر «الميثامفيتامين» كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

15 عاما لمتهمة بتزوير محررات رسمية

كما عاقبت «جنايات سوهاج»، اليوم، المتهمة «ن. م. أ»، ربة منزل، بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بالتزوير في أوراق رسمية بدائرة قسم ثاني سوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت إخطارا من دائرة قسم ثاني سوهاج، بقيام المتهمة بتزوير شهادة ميلاد طفلها «سيف»، وجرى إحالتها للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.