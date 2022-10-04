بعد إحالته للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله، بمنطقة البراجيل بأوسيم، بعد أن أجلت هيئة المحكمة، الجلسة الماضية، النطق بالحكم إلى اليوم 4 أكتوبر، عقب إحالة أوراقه إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

النيابة توجه القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهم

وكان صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد ان قتل ابنة خاله المجني عليها الطفلة «أمل»، وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات.

المتهم اعترف بجريمته تفصيليا

وكان المتهم اعترف أثناء التحقيقات، أنه توجه لمنزلها بعد أن تأكد من تواجدها بمفردها، وذلك بعد خروج والديها للعمل، وقام بطرق الباب وفتحت المجني عليها له، بسبب وجود صلة القرابة التي تجمعهما، وبعد أن وقف وتحدث معها طلب منها كوب ماء، وأحضرته لها، وبعد أن تناوله قام بإحضار سلاح أبيض «سكين» من داخل مطبخ منزل الضحية، وأشهره في وجها ثم قتلها.