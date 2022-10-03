السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم «ك.ع»، عامل، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «أ. ف»، بدائرة مركز ساقلتة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة أمن سوهاج، بلاغا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب عن طريق عصا «شومة» وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج.

إحالة القضية لجنايات سوهاج

وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.