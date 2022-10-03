وفاة شخص أثناء لعب كرة القدم بكفر الزيات.. «هبوط في الدورة الدموية»

توفي أحد الأشخاص مصرعه في قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، داخل ملعب مركز شباب القرية، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه.

إخطار بوفاة شخص أثناء لعب الكرة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول محمد ريان، 49 عاما، مقيم قرية الدلجمون دائرة مركز كفر الزيات، جثة هامدة.

وتبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجئ أثناء ممارسته كرة القدم مع أصدقائه بملعب مركز شباب الدلجمون، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

صديق المتوفى: سقط أثناء لعب الكرة

وقال سمير القيعي، شاهد عيان وصديق المتوفى، إنهم كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب مركز شباب الدلجمون عصر اليوم، وتم وقف اللعب أثناء أذان المغرب، وأثناء استئناف اللعب بعد انتهاء الأذان، تفاجئنا بسقوط «ريان» على أرضية الملعب ولم يكن بينه وبين أحد أي التحامات، وحاولنا إفاقته دون جدوى، وطلبنا سيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وسيطرت حالة من الحزن على أصدقاء المتوفى والذي كان معروفا بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، وكان متزوجا ولديه 6 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.