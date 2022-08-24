«جابر» ملك الملاعب.. ستيني يتحدى الشباب في لعب كرة القدم بالأقصر

للوهلة الأولى عندما تراه من على بُعد يراوغ بالكرة ويحرز هدفا في مرمى الفريق المنافس، تظن أنه لاعب شاب، لكن عندما تقترب أكثر ترى رجلا في الستينيات من العمر ذي لحية بيضاء يلعب بمهارة وسط مجموعة من الشباب، كأنه في العشرين من عمره، لدرجة أن رفقاءه يدعونه بـ«جابر ملك الملاعب»، حينها تدرك بالفعل أن السن مجرد رقم.

لم يتوقف عن لعب الكرة نهائيا

جابر عبد الوهاب، 66 عاما، مواطن من محافظة الأقصر، يقول إنه يعشق لعب كرة القدم منذ أن كان عمره سبع سنوات، ومنذ ذلك العمر لم يتوقف عن لعب الكرة نهائيا، ومنذ أن كان يعيش في الإسماعيلية كان يلعب كرة القدم يوميا، وعندما عاد مرة أخرى إلى الأقصر التحق بمركز شباب الزينية بحري، وحصل على جوائز وحقق مراكز متقدمة منهم دورة سنة 1991 دورة المراكز التثقيفية لمراكز الشباب وكانت مقامة في مركز البياضية وحصل فريقه حينها على المركز الأول وكانت هذه آخر دورة شارك فيها.

الرياضة إن حافظت عليها في شبابك حفظتك في شيخوختك

يضيف «عبد الوهاب»، في حديثه لـ«الوطن»: «منذ ذلك الحين اعتزلت الدورات وبدأت ألعب كهاوٍ ولم أتوقف عن اللعب يوميًا حتى الآن»، موصيا الشباب بضرورة ممارسة الرياضة فهي التي تقيه من الأمراض والشيخوخة المبكرة، حتى لو لم يكونوا لديهم مهارة في رياضة ما، بل ضرورة أن يمارسوا حتى المشي أو الجري أو كمال الأجسام، فالرياضة إن حافظت عليها في شبابك حافظت عليك في شيخوختك.

وأثنى اللاعب الستيني، على مبادرات الرئيس السيسي لدعم الرياضة وجعلها أسلوب حياة، فهناك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري وهي السمنة، والتي تأتي جراء عدم ممارسة الرياضة، فسبب حبه للرياضة وتحديدا كرة القدم حافظة على جسمه وصحته، لافتا إلى أنه يشارك سنويا في الدورات الرمضانية فوق السن.

ويشير إلى أنه رغم تقدم السن، لم يشعر يوما أنه لياقته تأثرت بل يشعر أنها تتحسن، بل العكس يشعر بالتعب عندما يتخلف يوما أو أكثر عن لعب كرة القدم فالسن ليس له علاقة إطلاقا بممارسة الرياضة أهم شيء هو الاستمرار، متابعًا: «ألعب كرة القدم مع شباب في العشرينات ولم أشعر قط بالفرق في اللياقة أو السرعة أو المراوغة».