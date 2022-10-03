كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الأماكن الجاهزة للتسليم

أصبحت كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل متوفرة في مكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي تتضمنها طرح الوحدات السكنية، ووفق صندوق الإسكان، فإن معظم الوحدات جاهزة للتسليم، فيما سيتم تسليم وحدات أكتوبر الجديدة غرب المطار ووحدات جرزا القطوري العياط ووحدات دمنهور، خلال 18 شهر.

وفيما يلي نعرض شروط وآخر موعد للحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، فضلا عن الأقساط الشهرية التي يتوقع أن يدفعها المتقدمين والتي جاءت على النحو التالي:

آخر موعد للحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

ووفق المعلن من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري فأنه يمكن للمواطنين شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد خلال الفترة ما بين الأحد 2 أكتوبر وحتى يوم 27 أكتوبر الجاري.

حجز وحدات وكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات وهي كالاتي:

- المتقدم لحجز الوحدة السكنية في الطرح السادس عشر يكون شخص طبيعي أي ليس مؤسسة أو شركة.

- أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عمر العميل من منخفضي الدخل 50 عاما.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ولكن يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ30 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

- الحد الأقصى لدخل منخفضي الدخل للفرد 6000 جنيه شهريًا و72 ألف جنيه سنويًا، وللأسرة لا يزيد الدخل عن 8000 جنيه والسنوي 96 ألف جنيه.

أقساط شقق الإسكان

وجاءت الأقساط الاسترشادية التي وضعتها وزارة الإسكان للمتقدمين للحصول على وحدات في الطرح الجديد سواء محدودي أو متوسطي الدخل كالتالي:

وبحسب المذكور في كراسة الشروط للإسكان فأن تلك الأسعار استرشادية لا يمكن الاعتماد عليها في حساب القيم المالية المطلوبة من العميل والتي تشمل المقدم والقسط الشهر، كما أن حساب القسط الشهر يعتمد على الدراسة الائتمانية لكل عميل، المعتمدة على عوامل متغيرة مثل السن، الدخل، نسب الزيادة السنوية للقسط.