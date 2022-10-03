تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب داخل كرتونة بالوراق.. قعدة مزاج انتهت بالموت

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات صباح اليوم، ونسبت إليهم عدة اتهامات منها إخفاء جثة شاب، التي عثر عليها داخل كرتونة مربطة بالأقمشة بمنطقة الوراق، وحيازة وتعاطي المخدرات، تم نقلهم إلى السجن وسط حراسة أمنية مشددة.

وقررت النيابة عرض المتهمين على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل المخدرات، ونقل الجثة إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وإمدادها بالتقرير اللازم، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

الاستماع لأقوال الأب والمتهمين

وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال والد المتوفى، الذي أقر بأن نجله، من متعاطي المواد المخدرة، وكان محجوزا داخل مصحة نفسية، وبعد عدة أيام من خروجه تقابل مع نجل عمته وأصدقاء آخرين تعرف عليهم بالمصحة النفسية، من متعاطي المخدرات، وتوجهوا للتنزه بالإسكندرية، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت، وعند عودة نجل عمته ادعى عدم ذهاب المجني عليه معهم للتنزه، باستدعاء المتهم الأول «نجل عمته» اعترف على المتهمين الآخرين.

الاعتراف بإخفاء جثة المتوفى

وبمواجهة المتهمين، أقروا في أقوالهم، أنهم كانوا برفقة المتوفى، خلال تعاطيهم للمواد المخدرة «هيروين»، وأصيب المجني عليه بحالة إغماء، «حاولنا نفوقه لقيناه اتوفى اتصدمنا جدا ومكناش عارفين نعمل ايه»، لحظات معدودة حتى راودتهم فكرة شيطانية للتخلص من الجثمان، وبدأوا في وضعه داخل كرتونة مربطة بالقماش وألقوها أسفل محور روض الفرج، «كنا خايفين احنا اللي نلبسها» حسب اعترافاتهم أمام جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل كرتونة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتبين صحتها، وشُكل فريقا من البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لرجل أربعيني.

أوضح الخبير القانوني محمد ثابت، أن المتهمين في هذه الواقعة يواجهون عدة اتهامات منها حيازة وتعاطي المخدرات، وإخفاء جثة الشاب، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون المصري، طبقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

عقوبة تعاطي وحيازة المواد المخدرة

وأضاف «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة، وضعف غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 آلاف جنيه، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وأشار المحامي إلى أن جريمة إخفاء الجثة، لا تعد ضمن أشكال جرائم القتل، فإن المادة 239 من قانون العقوبات، نصت على أن «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».