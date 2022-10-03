البرومو الرسمي لـ«حظك اليوم».. اعرف موعد العرض وشخصيات الفيلم

بعد حملة ترويجية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت الشركة المنتجة لـ«حظك اليوم» الإعلان الرسمي للفيلم، والذي يكشف المزيد من التفاصيل وشخصيات الفيلم المقرر طرحه 12 أكتوبر في جميع دور العرض.

وفي أجواء من الكوميديا والإثارة والرومانسية، يستعرض الإعلان مواقف كوميدية لأبطال الفيلم مع مطاردات مثيرة بجانب أجواء رومانسية بين شخصيتي كريم قاسم وهدى المفتي في الفيلم.

وينتهي الإعلان بأغنية يرقص عليها أبطال الفيلم.

تفاصيل إعلان فيلم «حظك اليوم»

ومن خلال الإعلان يتعرف المشاهدون على أسماء شخصيات الفيلم، إذ يؤدي كريم قاسم دور عمر توفيق وهدى المفتي شخصية ليلى فهمي إنفلونسر على إنستجرام، وطه دسوقي دور ماندو الهاكر كما يكشف عن بقية أبطال فيلم وهم محمد مولى، بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي.

الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة MAD Solutions.