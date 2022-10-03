موعد امتحانات نصف العام 2023 .. اعرف التفاصيل

موعد امتحانات نصف العام 2023، بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة «عربي ولغات» من أكثر الكلمات بحثًا على جوجل من جانب أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023 الذي بدأ السبت الماضي وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد امتحانات نصف العام 2023

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موعد امتحانات نصف العام 2023، يوم الأحد 14 يناير 2023، إذ يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

وأوضحت الخريطة الزمنية للدراسة، مدة أيام الدراسة الفعلية للتيرم الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، ومدة أيام الدراسة الفعلية التيرم الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتكون أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا للعام الدراسي 2022/2023 بما يعادل 35 أسبوعًا.

مدة إجازة نصف العام الدراسي

وبالنسبة لمدة إجازة نصف العام 2023، أوضحت الخريطة الزمنية، أن مدة إجازة نصف العام الدراسي 15 يوما تبدأ من السبت 28 يناير وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، وينتهي العام الدراسي لجميع صفوف النقل يوم 6 يونيو بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وفي نفس السياق، انتظمت الدراسة في جميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة لغات، لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وسط توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بانضباط الدراسة وتسجيل الغياب بالمدارس.

وأكدت الوزارة، أن نسبة الحضور في المدارس مرتفعة، وهناك فرق من المتابعة بتفقد المدارس للتأكد من سير العملية التعليمية وتنفيذ التعليمات.