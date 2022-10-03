تدريبات روسية بالنووي على حدود أوكرانيا.. وأمريكا تراقب الوضع

كشفت جريدة ذا تايمز الإنجليزية، عن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدريب العسكري النووي على خط المواجهة مع جارته أوكرانيا في تصعيد جديد للأمور عقب حصول روسيا على 4 أقاليم من أوكرانيا وتلويح موسكو بإمكانية استخدام سلاحها النووي وسط تنديد أوروبي ومطالبات من الأمم المتحدة بعدم لجوء موسكو لهذا الأمر.

روسيا ترغب في إظهار استعدادها

وذكرت مصادر عسكرية غربية، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الرئيس الروسي يرغب في إظهار استعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل عبر تجربة نووية على الحدود مع أوكرانيا التي تقع أقصى شرق قارة أوروبا.

وقبل نحو 10 أيام، لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه قد يستخدم أسلحة الدمار الشامل في الحرب الأوكرانية الروسية الدائرة منذ 7 أشهر؛ إذا أصبح أمن روسيا مهددا لأن هذا أمر موجود في عقيدة الدولة الروسية وشروط استخدام السلاح النووي.

الحرب تدخل شهرها السابع

وبدأت الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية الاستقلال عن كييف ورغبتها في الانضمام إلى روسيا، وسمحت لوزارة الدفاع الروسية بالدخول واشتد الصراع وتحول إلى حرب واسعة انتهت بحصول روسيا حاليا على 4 أقاليم من أوكرانيا.

استدعاء القوات الاحتياطية

التهديد باستخدام النووي جاء بعد أيام قليلة من إعلان التعبئة العامة في روسيا الاتحادية، وطلب 300 ألف مجند إلى الاحتياط من أجل الاستمرار في الحرب الأوكرانية الروسية.

المخاوف من تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية

ومع تزايد المخاوف من قيام بوتين بتصعيد حرب روسيا في أوكرانيا، تدرس الولايات المتحدة كيفية الرد على مجموعة من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك المخاوف من أن الروس قد يستخدمون أسلحة نووية تكتيكية، وفقًا لمصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخبارية.

وتعمل الولايات المتحدة منذ بداية الصراع على تطوير خطط طوارئ للرد على أي تصعيد من جانب الرئيس الروسي، الذي أصبح على بعد خطوة هجوم نووي على أوكرانيا، وفقا لما وصفه أحد المصادر بأنه «عرض نووي»، مثل ضربة عسكرية على محطة الطاقة النووية زباروجيا، أو تفجير جهاز نووي على ارتفاعات عالية أو بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

بوتين قادر على فعل أي شىء

وقال النائب الديمقراطي مايك كويغلي من إلينوي وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب لشبكة CNN: «بوتين قادر على فعل أي شيء»، وأشار كويغلي إلى عدم وجود دليل حتى الآن على الاستعدادات لمثل هذا الهجوم، وأضاف: «عليك أن تأخذ الأمر على محمل الجد».

تعليقات على الإعلان

ولا تزال الضربة النووية غير مرجحة، على الرغم من تزايد القلق بين المسؤولين الأمريكيين بشأن احتمال وقوع مثل هذا الهجوم في الأسابيع الأخيرة.

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية إن «الهزيمة ليست خيارا لبوتين».

تعليق وزير الدفاع الأمريكي

وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن، الأحد، أنه لم ير أي شيء يشير إلى أن بوتين قرر استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

تعرض بوتين لضغوط

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية إنه بينما كانت هناك معارضة عامة متزايدة للحرب داخل روسيا، تعتقد الولايات المتحدة أن بوتين يتعرض لضغوط أكبر من القوميين المتشددين الذين يحثون على مزيد من تصعيد الصراع.

مراقبة تصرفات روسيا

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تصرفات روسيا في محطة توليد الكهرباء في زابوريجيا وسط مخاوف من أن بوتين قد يصعد حربه على أوكرانيا ويستخدم أسلحة نووية.