بابا الفاتيكان يطالب بوتين بإنهاء «دوامة العنف»: حزين على معاناة الأوكران

وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد؛ لوقف دوامة العنف والموت في أوكرانيا، قائلا: إن الأزمة هناك تخاطر بتصعيد نووي له عواقب عالمية لا يمكن السيطرة عليها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

فرانسيس يدافع عن حق البلدان في السيادة وسلامة أراضيها

وناشد فرانسيس في خطاب مخصص لأوكرانيا وموجه لآلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للانفتاح على أي اقتراح سلام جاد.

وقال فرانسيس، إنه يوجه نداءً عاجلاً، «باسم الله» لإنهاء الصراع وأضاف أنه من العبث أن يخاطر العالم بنزاع نووي، كما في حديثه عن إعلان بوتين ضم ما 4 مناطق أوكرانية ووضعها تحت المظلة النووية الروسية، كما أدافع أيضًا عن حق جميع البلدان في السيادة وسلامة أراضيها.

فرانسيس يعبر عن حزنه لسكان أوكرانيا

وأشار بابا الفاتيكان، إلى أنه يناشد رئيس الاتحاد الروسي، ويرجو منه أن يوقف دوامة العنف والموت هذه، حتى بدافع الحب لشعبة. وعلى الجانب الآخر، قال فرانسيس: «أتألم من المعاناة الهائلة للسكان الأوكرانيين في أعقاب العدوان الذي تعرضوا له، وأتوجه بمناشدة مفعمة بالأمل إلى رئيس أوكرانيا للانفتاح على اقتراح سلام جاد».

القوات الأوكرانية تسترجع مدينة ليمان من القوات الروسية

ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بضم بوتين لـ 4 أقاليم تابعة لأوكرانيا، واصفين تلك الخطوة بأنها غير قانونية. وقال زيلينسكي، إن قواته ستواصل معركتها لاستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية.

وتمكنت القوات الأوكرانية اليوم، من طرد القوات الروسية من مدينة ليمان وأصبحت الآن تحت السيطرة الأوكرانية.