قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها غدا لأعمال الصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في كفر المصيلحة وميت خاقان، من العاشرة صباحا وحتى الثانية 2 ظهرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وذلك في إطار الصيانة الدورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها

وأكد مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في كفر المصيلحة وميت خاقان، تأتي في إطار الخطة الشهرية التي تنفذها شركة المياه لإجراء عمليات الصيانة المستمرة والدائمة وإجراء غسيل الشبكات، مشيرا إلى أن قطع المياه يستمر لمدة 4 ساعات، وقد يصل إلى 8 ساعات في بعض الأوقات.

وتهيب «مياه المنوفية» بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات والمستشفيات، والمواطنين في المنازل، بتوفير كميات مناسبة من المياه لاستخدامها خلال فترة قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في محافظة المنوفية.

ترشيد استهلاك المياه

على صعيد آخر، تواصل شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تكثيف حملاتها المستمرة وحملات طرق الأبواب لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك من المياه بشكل مستمر لتوفير كمية كبيرة من المياه التي يتم استهلاكها بطريقة غير صحيحة، كما يتم تقديم ورش مجانية للسباكة للسيدات والأهالي في القرى.