قطع المياه بعدد من المدن غدا بسبب غسيل الشبكات بالدلتا.. تعرف على الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه غداً الاثنين، عن مدينة تلا وقريتى «طوخ دلكه - ميت أبو الكوم» بدءا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان

وأشارت شركة المياه إلى قطع الخدمة غداً الاثنين الموافق الثالث من شهر اكتوبر الجاري 2022 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان بدء من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

خطة الغسيل الدوري للشبكات خلال شهر أكتوبر

وأكدت شركة المياه تنفيذ خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر أكتوبر الجاري 2022، لافتا إلى التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسل والتطهير والتعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

التخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.