البحث العلمي: مصر في المركز 54 عالميا في مؤشر التطوير الفرعي

كشفت أكاديمية البحث العلمي، عن أنّ مصر حلّت في المركز الـ54 في مؤشر البحوث والتطوير الفرعي، وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، من بين 132 دولة شملها التقرير، حيث ارتفع مؤشر الباحثون 5 مراكز، وأصبح في المرتبة الـ55، وارتفع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير 7 مراكز، وأصبحت في المرتبة الـ42 بعدما كانت عام 2021 في المرتبة الـ49، وتقدّمت مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمرتبة الـ49 بعدما كانت في عام 2021 في المرتبة الـ54.

تقدّم مصر في مؤشر الابتكار

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي في بيان لها، أنّ مصر تقدّمت في مؤشر الابتكار العالمي 5 مراكز عن العام الماضي وأصبحت في المرتبة 89 عالميا، ويعد مؤشر الابتكار العالمي من المؤشرات الدولية المهمة والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لترتيب الدول وفقا للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.

مصر قد تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز عن العام الماضي

يذكر أنّ مؤشر البحث العلمي الشهري، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.