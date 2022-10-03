إصابة شخص إثر انقلاب سيارة محملة بـ55 طن قمح في قنا

أصيب سائق، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ55 طن من غلال القمح تابعة لشركة مطاحن مصر العليا على الطريق الصحراوي الغربي «قنا - الأقصر» أمام قرية المحروسة بمركز قنا.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بغلال القمح على الطريق الصحراوي الغربي، ما تسبب في غلق الطريق وإصابة سائق السيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص إصابة «عبدالعظيم الشاذلي محمد»، 52 عاما، إثر انقلاب سيارة نقل تابعة لشركة مطاحن مصر العليا محملة بـ55 طن قمح وكانت في طريقها لمطاحن مدينة قنا، وذلك على طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي.

غلق الطريق بسبب الحادث

وتسببت حمولة السيارة التي انقلبت في غلق طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي، وطالب المسؤولون، أصحاب المركبات باختيار طريق بديل لحين إزالة الغلال وفتحها مرة أخرى، والتي يجري تحميلها في سيارة أخرى.

ونقل إسعاف قنا المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.