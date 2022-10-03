مصرع شخص إثر انقلاب سيارة في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية على طريق «مصر - أسوان» الزراعي أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، وتواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثة المتوفى لانتشالها.

انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية

وانتقل رجال إدارة المرور وقوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث، حيث تم انتشال السيارة ملاكي التي سقطت في الترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا، ومصرع شخص.

الإنقاذ النهري تواصل البحث عن الجثة

بإجراء التحريات الأولية والفحص، تبين أن السيارة «ن و د 2657»، ملاكي، انقلبت على جانب الطريق الزراعي «مصر- أسوان»، وسقطت في ترعة الإبراهيمية أمام قرية قلوصنا بسمالوط، وكان يقودها «مجدي س. ب»، 50 عاما، صاحب شركة، وتم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها.

وجار البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.