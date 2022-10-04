نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع فيلم «شادر السمك»: من أجمل أعمالي

استعادت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرياتها مع فيلم «شادر السمك»، عام 1986، مع الفنان الراحل أحمد زكي.

ونشرت نبيلة عبيد بعضا من مشاهد الفيلم وعلقت عليه قائلة: شادر السمك من أجمل أفلامي واللقاء الأحلى لي مع سينما المخرج علي عبد الخالق، قصة نبيل نصار وسيناريو و حوار عبد الجواد يوسف، و كان الديكور واحدا من أهم نجوم الفيلم لمهندس الديكور المبدع نهاد بهجت اللي بنى في بلاتوه استديو نحاس شادر كبير لسوق السمك مماثل للسوق الحقيقي في منطقة غمرة بالقاهرة، مساكم جميل».

فيلم شادر السمك

فيلم شادر السمك بطولة أحمد زكي، نبيلة عبيد، محمد رضا، خلود، علي الشريف، إخراج: علي عبد الخالق ـ تصوير: مأمون عطا، سيناريو وحوار: عبد الجواد يوسف، قصة: نبيل نصار، موسيقى: حسن أبو السعود ـ مونتاج: حسين عفيفي، إنتاج: الشركة السعودية للإنتاج السينمائي.

تكريم نبيلة عبيد

وتم تكريم الفنانة نبيلة عبيد في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى برئاسة يحيى الفخراني، وأعربت عبيد في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن سعادتها بالتكريم، كما أشادت بالمهرجان في دورته الأولى.