ندى موسى: دخلت الوسط الفني صدفة.. وأرفض أي دور فيه رقص

أكدت الفنانة ندى موسى أنها ترفض أي دور فيه رقص، مشيرة إلى أنها كانوا يسخرون من رقصها في طفولتها ويشبهونه بالباليه المائي والرقص التعبيري.

وأوضحت ندى موسى خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها كانت تتمنى دخول كلية الفنون الجميلة ولكن مجموعها لم يؤهلها للالتحاق بالكلية، لافتة إلى أنها درست الأدب الإنجليزي، وأنها لم تذهب لحضور المحاضرات في الجامعة مطلقًا بسبب عملها.

كانت تعمل في تشكيل المعادن حلي واكسسوارات

وأشارت إلى أنها حصلت على الليسانس وبحثت عن هوايتها واكتشفت أنها تستطيع تشكيل المعادن وتحويلها لمجوهرات وبالفعل بدأت في ذلك وصنعت مجوهرات واكسسوارات وباعتها، لافتة إلى أنها كانت مهنتها قبل التمثيل وأنها تدرس صناعة الحلي اليدوية حتى الآن في ورشتها وعدد من المؤسسات الخاصة.

وتحدثت ندى موسى عن دخولها الوسط الفني، مؤكدة أن الأمر جاء صدفة، لافتة إلى أنها كانت ستهاجر لألمانيا «كل حاجة في حياتي مشيت بالصدفة وأنا كنت مسافرة ههاجر رايحة برلين ولميت عزالي ومشيت لأني كنت بحب برلين وعايزة أبدأ حياتي من هناك ورجعت أخلص ورقي وجالي عرض مشاركة في مشهد واحد في مسلسل لعبة النسيان وكان مشهد بشع»، لافتة إلى أنها فوجئت بعرض عمل آخر لتشارك فيه.