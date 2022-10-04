ضبط ربة منزل وزوجها بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج لتوظيفها بالمواشي

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط ربة منزل وزوجها بتهمة الاستيلاء على 240 ألف جنيه من جيرانهما لتوظيفها بتجارة المواشي والأدوات الكهربائية بمركز جهينة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي بلاغ لمركز شرطة جهينة من المدعوة «هـ خ ي ع»، 27 عاما، ربة منزل، و4 أخريات جميعهن ربات منزل، ويقمن بدائرة مركز جهينة.

تفاصيل الواقعة

وأفاد البلاغ بقيام كل من «ا د ا م» 29 عاما، ربة منزل، وزوجها «ع م م س»، 33 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيمان بذات الناحية، بالنصب عليهن والحصول منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها 240 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة المواشي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهمين

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة

وأوضح علاء عمر، المحامي، لـ«الوطن» أنه وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس من عام حتى ثلاث سنوات كل من يستولي على عروض أو سندات أو أموال بالنهب أو السلب مع تعهد برد الأموال.