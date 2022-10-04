عامل في سوهاج يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ.. «كان بينضف سلاحه»

أصاب عامل بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج نفسه برصاصة خطأ أثناء تنظيف سلاحه.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى بلاغ لمركز شرطة المنشاة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «عبد الرحمن ج ا ع»، 29 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز المنشاة مصاباً بطلق ناري أسفل الأبط الأيسر.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لمستشفى سوهاج الجامعي لسؤال المصاب، وكشف ملابسات الحادث وبسؤال المجني عليه أفاد بأنه أثناء عبثه بسلاح ناري خاص به بمنزله خرجت منه طلقة بطريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وقد تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة حلوان بالخزينة بداخلها طلقتان من ذات العيار، وذلك بإرشاد المصاب عن مكانها.

العقوبة المتوقعة

وأوضح مرسي أشرف، المحامي لـ«الوطن»، أن إطلاق الأعيرة النارية يتوجب غرامة لا تزيد عن 100 جنيه تصل للحبس لعامين عند إصابة أحدهم خطأ.