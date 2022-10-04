دعم كوري شمالي لـ«موسكو» في ضم 4 مناطق أوكرانية

أعربت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لضم روسيا 4 مناطق أوكرانية بعد استفتاءات أجريت في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وأمس الاثنين، صادق مجلس «الدوما» الروسي، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين ومقاطعتي «خيرسون» و«زابوريجيا»، إلى روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي يوليو الماضي، اعترفت «بيونج يانج» رسميًا باستقلال جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، لتصبح بذلك ثالث دولة في العالم بعد روسيا وسوريا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«بيونج يانج»: الاستفتاءات أجريت بما يتماشى مع مبادئ الميثاق الأممي

وقال المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، «جو تشول سو»، إن الاستفتاءات أجريت بما يتماشى مع مبادئ الميثاق الأممي، مضيفا في بيان، أن «بيونج يانج» تحترم إرادة السكان الذين يتطلعون إلى الاندماج في روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

واتهمت «بيونج يانج»، «واشنطن» باستغلال «مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أن الوقت لن يعود أبدا للزمن الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع استخدام المجلس كدرع لها، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية

سو: اعتداءات واشنطن على يوجوسلافيا والعراق لم يتم التعامل معها في «مجلس الأمن»

وانتقد «سو»، «واشنطن» لتطبيق معايير مزدوجة شبيهة بالعصابات في منظمة «الأمم المتحدة»، موضحا أن اعتداءات واشنطن السابقة على يوجوسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق لم يتم التعامل معها في «مجلس الأمن الدولي».

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن «لندن» ستواصل تقديم المساعدة لـ«كييف» حتى انتصارها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف وزير الخارجية جيمس كليفرلي في خطاب، سيلقيه خلال مؤتمر حزب «المحافظين» الحاكم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستساعد في إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة بعد انتهاء الحرب.