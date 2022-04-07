ريهام الشنواني: مشاركتي في راجعين ياهوي جاءت «مصادفة» والنبوي كاريزما

حققت مشاهد الفنانة الشابة ريهام الشنواني، صدي كبيرا على السوشيال الميديا، في الأيام الأولى من سباق الدراما الرمضاني الحالي، حيث تعيش انتعاشة فنية وتشارك في مسلسل «دايما عامر»، ومسلسل «راجعين يا هوي».

ريهام الشنواني: المخرج محمد سلامة طلب منى التوقيع على العمل فور رؤيتي

وقالت ريهام الشنواني في تصريح خاص لـ«الوطن» ان مشاركتها في مسلسل «راجعين ياهوي» جاءت عن طريق الصدفة، حيث إنها كانت تتواجد في شركة الإنتاج لموضوع ما، والتقي بها المخرج محمد سلامة، واختارها أن تكون هي شخصية «عزة أبو الهنا»، وطلب منها في الجلسة نفسها أن توقع العقود، وكانت في حالة من الاندهاش.

ريهام الشنواني: بحثت عن النظارة كثيرا لتقمص الشخصية

وأضافت ريهام الشنواني أنها بحثت كثيرا عن النظارة، حتى تتقمص الكاركتر، واستخدمتها في حياتها الشخصية، أثناء قيادتها للسيارة ليلا، وخالد النبوي أعجب بالنظارة كثيرا وسألها عنها، وأنه شعر بالفرح عندما علم أنها أضافتها للشخصية.

ريهام الشنواني كانت تشعر بالقلق للوقوف أمام خالد النبوي

واستطردت الشنواني أن التعامل مع خالد النبوي ممتع للغاية، «فنان كبير ويتمتع بكاريزما»، وأنها كانت تشعر بالخوف والقلق من الوقوف أمامه، «لكنه احتوى كل توتري ورهبتي في أول مشهد جمعني به، وأبدى إعجابه بموهبتي».

وعن التعامل مع الفنانة لبلبة قالت ريهام «اول ماعرفت إني هقف قدامها كنت عايزة اطلع من البلكونة وأقول للناس كلها أنا هشتغل مع الفنانة لبلبة، شرف لأي فنان الوقوف أمامها، وحقيقي هي إنسانة محترمة وشخصية جميلة جدا، واتعلمت منها الكثير».

ريهام الشنواني تشكر المخرجين للنظر لمواهب المسرح

واختتمت حديثها مع «الوطن»، بأن هذا الموسم من دراما رمضان، يضم مواهب كثيرة وكبيرة، تظهر لأول مرة داخل السباق، وهذا ما يميز هذا العام، وأنها تشعر بالسعادة لنظر المخرجين لمواهب المسرح، لأنها من تلاميذ المخرج الكبير خالد جلال.

أبطال مسلسل «راجعين ياهوي»

يشارك في بطولة مسلسل «راجعين ياهوي» خالد النبوي، لبلبة، محمد ثروت، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، سام عادل، لمي كتكت، شروق الشريف، من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج مجدي الهواري.