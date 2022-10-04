«الأرصاد» تكشف تفاصيل مرتفع العروض الوسطى: يخفّض الحرارة ويشعرنا بالخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبي في حالة الطقس على مدن ومحافظات الجمهورية كافة، حيث بدأ درجات الحرارة في الانخفاض أمس الإثنين، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ مرتفع العروض الوسطى، خريفي بارد قادم من جنوب أوروبا، تصاحبه رياح شمالية وغربية باردة أحيانا، ما يجعله يؤثر بشكل كبير على منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، ويعمل على تلطيف حرارة الطقس، وخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 حتى 5 درجات نهارا، تصل إلى نحو 8 حتى 10 درجات في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الأولى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ مرتفع العروض الوسطى سيكسر حاجز 30 درجة للحرارة، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والوجه البحري، بحيث تتوالي الانخفاضات في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وتتراجع فترات الطقس الحار والشديد الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، فهي كما يلي حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

القاهرة 31 - 24

العاصمة الإدارية 31 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 31 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 32 - 23

المنصورة 32 - 23

دمياط 29 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 40- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 35- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 31 - 26