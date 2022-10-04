«التضامن»: صرف مساعدات عاجلة لأسر طالبتي مدرستي سيد الشهداء والمعتمدية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه مصري، لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار السياج الخرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي وقع أول أمس، وأسفر عن 15 حالة إصابة.

5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة

وقررت وزارة التضامن، بحسب بيان صادر قبل قليل، صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من 24 ساعة، فيما وجّهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، بتكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين.

سقوط تلميذة من الطابق الثالث بمدرسة في الجيزة

وأوضحت وزارة التضامن، أنّها تابعت حادث سقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الطابق الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة في الجيزة، والذي وقع أمس، ما أسفر عن وفاتها، حيث وجّهت بالتدخل العاجل وصرف 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها.

ووجّهت وزارة التضامن، خالص التعازي لأسر الطالبتين، آملة أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه.