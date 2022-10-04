بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف 

أصيب 4 شخاص، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، أمام قرية بياض بشرق النيل ببني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم دراجة نارية بسيارة في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص، أمام قرية بياض بشرق النيل ببني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، مقيمين بمنطقة الإسكان الاجتماعي بشرق النيل، وجميعهم من أسرة واحدة، كانوا يستقلون دراجة نارية، وهم: كريم محمد، 35 سنة، مصابة سحجات وكدمات بالجسم، وإسراء سيد، 30 سنة، وبها اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومباركة حسن، 28سنة، مصابة اشتباه وكدمات، ومحمد كريم، 5 سنوات، طفل، مصاب سحجات وكدمات.