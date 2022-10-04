الغرفة التجارية تفسر أسباب تراجع الذهب 20 جنيها أمس «فيديو»

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ أسعار الذهب لها 3 محددات، أولها أسعار البورصة العالمية، وثانيها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب العرض والطلب، موضحًا أن سعر الذهب شهد ارتفاعا على الصعيد المحلي مقارنًة بالسعر العالمي؛ لانخفاض المعروض وارتفاع الطلب، وخلال الأيام الخمسة الماضية مع بداية دخول المدارس، زاد المعروض من الذهب تزامنًا مع تراجع الطلب.

وأضاف أن زيادة المعروض قللت الفارق بين السعر العالمي والمحلي، حيث انخفض سعر الذهب منتصف تعاملات أمس وارتفع مرة أخرى مع الارتفاع العالمي الذي حدث حيث تخطى سعره حاجز 1700 دولار للأوقية.

سعر الذهب انخفض أكثر من 20 جنيها

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «dmc» أن سعر الذهب انخفض بأكثر من 20 جنيها، وتراجع مرة أخرى 8 أو 9 جنيهات، شارحا أن الذهب هو مخزن القيمة والملاذ الآمن للاستثمار، حتى مع ارتفاع التضخم العالمي وزيادة فوائد البنوك.

الأحداث العالمية تؤثر على أسعار الذهب بشكل كبير

وشرح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن الأحداث العالمية تؤثر على أسعار الذهب بشكل كبير، موضحا أن التوقع بانخفاض وارتفاع سعر الذهب أمر غير وارد ولكنه مرهون بالأحداث السياسية التي تحدث على الساحة الدولية، وكل الأوقات مناسبة لشراء الذهب.