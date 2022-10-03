سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 3 أكتوبر

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين أول أيام عمل أسبوع البورصة العالمية، فسجل سعر الأوقية 1663.6 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1085 جنيها في نهاية اليوم بانخفاض يقدر بنحو 13 جنيهًا عن سعر افتتاح الأسواق المالية، وفق بيان شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شعبية في السوق المصري وفي محلات الصاغة، في نهاية التعاملات 1085 جنيهًا، مقابل 1098 جنيهًا، صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وعن باقي أسعار الذهب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية اليوم الإثنين نخو 1240 جنيهًا، مقابل 1254.8 جنيه صباح اليوم بفارق 14.8 جنيه، أما عيار 18 فسجل انخفاضا بنحو 11 جنيهًا، ليكون في نهاية اليوم بمحلات الصاغة نحو 930 جنيهًا، مقابل 941 جنيهًا صباح اليوم.

وجاء الانخفاض الأقل في عيار 14 بمقدار 8.6 جنيه، ليصبح بسعر 725.4 جنيه، مقابل 734 جنيها صباح اليوم، وسجل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 ويزن 8 جرامات تقريبًا نحو 8680 جنيهًا بانخفاض يقدر 104 جنيهات.

مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل المصنعية أو دمغة أو ضريبة والتي تختلف من محل لآخر.

سعر المصنعية على جرام الذهب

وأوضح أسامة أحمد، السكرتير العام لشعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، في بيان له، أن تحديد سعر المصنعية تختلف من عيار لآخر، وتتراوح المصنعية لعيار 21 ما بين 30 إلى 60 جنيهًا

أما مصنعية عيار 24 وتحديدا على سبائك ذهبية، تتباين بين 20 إلى 50 جنيهًا، في حين أن المصنعية الأعلى لعيار 18 تراوح بين 50 إلى 80 جنيهًا.

أسباب انخفاض الذهب

وبحسب بيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، فإن ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي ينعكس على الأسعار بالأسواق، موضحًا أن هذا ليس الانخفاض الأول الذي تشهده أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، حيث يؤثر قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار على انخفاض الإقبال على المعدن الأصفر.