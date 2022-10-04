الجنيه الذهب يخسر 250 جنيها في أسبوع تأثرا بالخسائر العالمية للمعدن

تراجعت أسعار الذهب نحو 1690 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء بعد اختراق المستوى الرئيسي 1700 دولار في وقت سابق من الجلسة، متأثرًا بقوة الدولار وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يمضي قدمًا في خطته القوية للقضاء على التضخم المرتفع.

توقعات برفع سعر الفائدة

قال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم أمس الاثنين إنَّ تشديد السياسة النقدية الأمريكية لا يزال أمامه «طرق مهمة» لأن أسعار الفائدة لم تصل بعد إلى مستويات تقييدية للنمو الاقتصادي.

سعر الفائدة الأوروبية

من المتوقع أيضًا أن يقدم البنك المركزي الأوروبي زيادة ضخمة أخرى في أسعار الفائدة، إذ تجاوز التضخم في منطقة اليورو التوقعات ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 10% في سبتمبر.

توقعات بتراجع الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند مستوى 1642.09 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم التداول عند 1587.96 دولار في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

محلياً، سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، 1251 جنيهًا لذهب 24، و1095 جنيهًا لعيار الذهب 21، و939 جنيهًا لعيار الذهب 18، و730 لعيار 14، في حين بيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 8760 جنيهًا متراجعاً أكثر من 250 جنيهًا عن مستوياته الأسبوع الماضي، إذ سبق أن تجاوز 9 آلاف جنيه.