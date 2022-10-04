«الفنانين التشكيليين» تكرم محمد عبلة بعد تسلمه وسام جوته الألماني

أعلنت النقابة العامة للفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، تنظيم حفل تكريم الفنان محمد عبلة، بعد حصوله على وسام جوته من ألمانيا، إلى جانب تكريم الفنانين الحاصلين على جوائز الدولة في الفنون لعام 2022، وذلك يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري في تمام السادسة مساءً بمقر النقابة بساحة دار الاوبرا.

محمد عبلة يتسلم وسام جوته

وحصل محمد عبلة على وسام جوته 2022 من ألمانيا كأول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، وهو أرفع وسام يمنح للشخصيات المؤثرة في مجالها، وتسلم الوسام في ألمانيا في أغسطس الماضي.

وحاز الوسام من قبل الشاعر أدونيس، وكذلك الدكتور عبد الغفار مكاوي من مصر، وتم تسليمه في ألمانيا من قبل وزيرة خارجية ألمانيا بمدينة فايمار، كما نظم «عبلة»، معرضًا فنيًا على هامش حفل تسلمه للوسام.

وحسب الموقع الرسمي لوسام جوته، يعد محمد عبلة همزة وصل بين مصر والقارة الأوروبية، إذ يؤمن أن على الفنان مسؤولية اجتماعية ولا يمكن فصل واقعه عن أعماله، كما كان محمد عبلة ملتزمًا بالتسامح والتنوع سواء في أعماله أو مسيرته، خاصة في المشهد الثقافي المصري، كما قام عبلة على مدار عقود بحملات وجهود من أجل حرية التعبير، منطلقا من دافعه الأساسي هو تعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب المجتمع المصري.

أبرز المعلومات عن محمد عبلة

يشار إلى أن محمد عبلة فنان تشكيلي تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية في العام 1977، وكما حصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، ودرس في كلية الفنون والصناعات قسم «نحت»، بزيورخ – سويسرا عام 1981 وعمل مديرا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة 6 أشهر عام 1990، وأستاذا زائرا للفنون بالسويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010.