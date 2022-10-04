بدء جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنة خاله في أوسيم

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل بأوسيم، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، خلال الجلسة الماضية المنعقدة في 5 سبتمبر الماضي.

جلسة النطق بالحكم

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات، جلسة اليوم، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وكانت النيابة العامة، وجهت في وقت سابق، للمذكور بعد انتهاء التحقيقات معه، تهمة القتل العمد، فضلًا عن الشروع في الاعتداء على ابنة خاله في منطقة البراجيل، إذ أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

المتهم يطلب سرعة الفصل في القضية

ومنذ انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم «أندرو.ح»، كان قد طلب من هيئة المحكمة سرعة الفصل في القضية، خصوصا وأنه اعترف بارتكاب جريمة القتل، قائلا «احكموا عليا بسرعة، أيوة أنا اللي قتلتها».